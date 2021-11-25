У депутата партии Порошенко прошел обыск из-за покушения на помощника Зеленского

Депутата из партии Порошенко заподозрили в причастности к покушению на друга Зеленского

Утром 24 ноября у депутата областного совета Ивано-Франковской области Сергея Волошина прошли обыски. В партии «Европейская солидарность» сообщают, что полиция пришла к Волошину по подозрению в причастности к покушению на убийство первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Реакция партии «Европейская солидарность», лидером которой является бывший украинский президент Петр Порошенко, однозначная: дело является политически мотивированным, а покушение на убийство Шефира начали использовать для преследования оппозиционных к президенту Украины Владимиру Зеленскому сил. «Власти Зеленского пробили очередное дно в преследовании оппозиции», — пишут на официальном сайте партии.

Обыск прошел в личном доме Волошина и в доме его родителей в городе Яремче. По словам депутата, подозрения пали на него из-за совпадения калибра его охотничьего ружья с калибром оружия, из которого стреляли в президентского помощника. «Они на рассвете будят моих родителей, у мамы трясутся руки, отец волнуется… Является ли для этого основанием то, что я владею оружием калибра 7,62? В Украине таких десятки или сотни тысяч», — прокомментировал события Волошин.

Следственные мероприятия происходили на основании постановления Печерского суда города Киева. Волошин также добавил, что он уже общался с правоохранителями по поводу покушения на Шефира и предоставил информацию о том, что в день преступления его не было в столичном регионе.

22 сентября в селе Лесники неподалеку от Киева неизвестные обстреляли автомобиль Сергея Шефира из автомата Калашникова. Помощник президента не пострадал. Зеленский пообещал «сильный ответ» преступникам, а также добавил, что такими действиями изменить его государственную политику не получится.

