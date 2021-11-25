Мужчина на два года заперся дома из страха перестать чувствовать вкус виски

Знаток виски из Эдинбурга, Шотландия, Блэр Боуман отказался выходить из изоляции и заперся дома на два года, чтобы не заболеть COVID-19 и не перестать чувствовать вкус напитка. Его историю публикует Daily Mirror.

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31-летний Боуман решил изолироваться еще до официального введения карантина и в феврале 2020 года вместе с партнером заперся дома. После того как ограничения сняли на государственном уровне, шотландец решил продолжить персональный карантин и до сих пор выходит из дома только на прогулки и за продуктами.

Как объяснил Боуман, его решение мотивировано страхом потерять обоняние и перестать чувствовать вкус виски и кофе. До начала пандемии новой коронавирусной инфекции он путешествовал по всему миру, включая Малайзию, Грецию, Норвегию и Турцию и посещал деловые ужины и обеды в статусе знатока и продавца виски. Для успешной торговли мужчине необходимо дегустировать напиток, чтобы разбираться в его сортах.

«Нет смысла даже пить виски после потери обоняния, потому что люди говорили мне, что могут ощутить только его текстуру, но не вкус», — объяснил он.

Боуман признался, что ему нравится его новый образ жизни, и он может продолжать работать из дома.

Ранее сообщалось, что житель индийского города Палиганж, штат Бихар, разозлился на жену из-за того, что она оказалась на карантине из-за коронавирусной инфекции в доме родителей и не смогла вернуться к нему. Обиженный мужчина женился на своей бывшей возлюбленной.