Муж разозлился на изолировавшуюся с родителями жену и женился на другой

Житель индийского города Палиганж, штат Бихар, разозлился на жену из-за того, что она оказалась на карантине из-за коронавирусной инфекции в доме своих родителей и не смогла вернуться к нему, и женился на своей бывшей возлюбленной. Об этом сообщает сайт Newsd.

Жена Дхирая Кумара (Dheeraj Kumar) уехала погостить к родителям в город Далайн-Базар перед тем, как в стране был введен режим строгой изоляции из-за угрозы распространения коронавируса. После объявления карантина женщина не смогла вернуться домой, так как движение транспорта было прекращено.

Кумар звонил ей и требовал, чтобы она вернулась, но безуспешно. В результате отношения пары ухудшились. Карантин был продлен до 3 мая, и это усугубило ситуацию.

Мужчина был взбешен и решил жениться на своей бывшей возлюбленной. Когда его жена узнала о втором браке, она пошла в полицию и подала на него заявление, обвинив мужа в неверности.

В четверг, 16 апреля, полицейские города Далайн-Базар потребовали, чтобы Кумар явился к ним в участок. Факт двоеженства подтвердился, и мужчину арестовали.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Теннесси оказалась в режиме самоизоляции вместе с мужем, бывшим мужем, его новой подругой и пятью детьми. Она рассказала, что две семьи живут под одной крышей и отлично ладят в самоизоляции.

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