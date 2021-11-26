В ЛДПР назвали доносом просьбу коммунистов завести дело на Жириновского

Членам КПРФ не стоит обижаться на слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а принять их к сведению. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов, комментируя просьбу коммунистов к председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину завести уголовное дело на Жириновского.

«В принципе, коммунисты ничем не удивляют, методы у них остаются все те же — доносы и запросы касательно людей, которые работают рядом с ними. В этом письме, насколько я понимаю, 282-я статья — разжигание ненависти к группе лиц. Мы всегда эту статью критиковали», — сказал Власов.

По его мнению, КПРФ не хочет, чтобы в России была свобода слова, и то, что им не нравится, они интерпретируют как оскорбление или разжигание розни. «Это было и в советское время, когда заткнули глотку всем СМИ и писали только хвалебные оды руководству», — вспомнил депутат.

Он считает, что депутат от КПРФ Александр Ющенко, отправляя письмо Бастрыкину, хочет создать очередной инфоповод, и посоветовал ему думать о других коллегах: задержанном по делу о педофилии Артеме Самсонове, устроившем дебош на выборах Николае Бондаренко и подозреваемом в незаконной охоте Валерии Рашкине.

Поводом для обращения КПРФ к главе СК послужили высказывания Жириновского, сделанные в четверг, 25 ноября, на заседании Госдумы по вопросу лишения неприкосновенности Рашкина. В ходе выступления лидер либерал-демократов назвал депутата Николая Харитонова колхозником и продолжил обличительную речь против коммунистов по всему миру. Кроме того, Жириновский обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с предложением запретить все левые партии и отменить результаты выборов КПРФ.