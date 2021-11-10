Суд оштрафовал депутата Бондаренко за хулиганство

Заводской районный суд Саратова оштрафовал на одну тысячу рублей за хулиганство депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, который 19 сентября устроил дебош на избирательном участке. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы обкома партии.

«Оштрафован. Суд над Николаем Бондаренко длился более восьми часов. Буквально несколько минут назад депутат-коммунист вышел из дверей Заводского районного суда. Вердикт — штраф в размере тысяча рублей», — отмечается в сообщении. В зале суда ему вручили вторую повестку.

Ранее, 9 ноября, полицейские задержали Бондаренко в Саратове. Ему вменялось хулиганство на избирательном участке 19 сентября. Сам депутат рассказал, что статья предполагает административный арест.

О дебоше, устроенном депутатом Саратовской областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко в ходе голосования на выборах, стало известно 17 сентября. Он пришел на участок в Заводском районе Саратова, накричал на члена избирательной комиссии и требовал от нее документы. Вместе с тем депутат угрожал ей возбуждением уголовного дела.

