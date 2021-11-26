Лишенный депутатской неприкосновенности Рашкин назвал ситуацию «расправой»

Лишенный неприкосновенности депутат Госдумы Валерий Рашкин отреагировал на ситуацию. Он назвал произошедшее «прямой расправой» в ходе разговора с «Собеседником».

Голосование в Думе о лишении депутатской неприкосновенности, по словам Рашкина, связано с его несогласием с результатами выборов. Дело вовсе не в незаконной охоте, считает он. В Государственной Думе «за» лишение Рашкина неприкосновенности проголосовал 341 человек, «против» — 55, воздержались — 2.

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Генпрокурор России Игорь Краснов обвинил Рашкина во лжи по делу об убийстве лося в Саратовской области. «Не буду подробно останавливаться на обстоятельствах задержания Рашкина и его неуклюжих попытках ввести в заблуждение сотрудников правопорядка», — отметил он.

В октябре полицейский и сотрудник комитета охотхозяйства остановили в Саратовской области машину, в которой находился депутат. В его багажнике они нашли убитого лося. Позже Рашкин сознался в убийстве животного.

В сентябре Рашкин объявил об отказе признавать результаты муниципальных выборов еще за неделю до дня голосования. Также он призывал поступить согласных с ним коллег.