Глава Мосгоризбиркома предложил Жириновскому и Рашкину уйти из Госдумы

Глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов согласился уйти в отставку только в случае отказа лидера ЛДПР Владимира Жириновского от мандата депутата Госдумы. Об этом он заявил в понедельник, 11 сентября, передает «Интерфакс».

На видеоконференции Центризбиркома глава ведомства Элла Памфилова поинтересовалась у Горбунова, какие жалобы поступили в столичную комиссию. «Нет, кроме политических заявлений партии "Яблоко" меня отправить в отставку и требования Жириновского гнать меня метлой, ничего у нас нет», — ответил он.

Глава Мосгоризбиркома также предложил сдать мандат депутата Госдумы коммунисту Валерию Рашкину, который отказался признавать результаты муниципальных выборов еще за неделю до дня голосования. Также он призвал поступить согласных с ним коллег.

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«Как ни странно, никто из кандидатов от этой партии не отказался от депутатского мандата, полученного по итогам не признанных ими выборов», — цитирует Горбунова РИА Новости. Он подчеркнул, что коммунисты не воспользовались предоставленными возможностями для встречи с избирателями: вместо 14 тысяч провели лишь одну тысячу мероприятий.

Ранее в понедельник секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что положительно оценивает итоги партии на муниципальных столичных выборах. Он также отметил умело выстроенную предвыборную кампанию партии «Яблоко», которая получила второе место на выборах.

Вместе с тем он выразил недоумение данными, показанными КПРФ и ЛДПР. У коммунистов почти в пять раз меньше мест в муниципальных советах: 43 против 212, которые они занимали ранее.

10 сентября Жириновский заявил, что День города в Москве специально провели за день до единого дня голосования, чтобы сократить явку. «Мы давно требуем уволить главу Мосгоризбиркома Горбунова, который единственный остался от лужковской команды. Это он проводит такие выборы без избирателей», — приводятся слова либерал-демократа на сайте политического движения.