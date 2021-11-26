Тело младенца нашли на мусороперерабатывающем заводе

На мусороперерабатывающем заводе в Минске нашли тело младенца. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает «Интерфакс — Запад» со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства новорожденного. Личность матери устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В августе в городе Гатчина Ленинградской области неизвестные принесли к церкви пакет с телом новорожденного ребенка. Внутри была записка, в которой говорилось, что младенец заболел, а мать не знала, что с ним делать.

В мае труп новорожденного мальчика нашли в мусорном контейнере на юго-западе Москвы.