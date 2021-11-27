Задержание заслуженного тренера России из-за маски попало на видео

Российская пловчиха Виталина Симонова в Instagram показала видео, на котором заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина задерживают в аэропорту Пулково за отказ надеть маску.

На видео специалист сначала спорит с сотрудницей аэропорта, доказывая, что он не обязан носить маску. Затем подходят сотрудники правоохранительных органов, которые пытаются убедить тренера пересмотреть свои действия, однако он повышает голос, и полицейские уводят его в отделение.

О задержании Ильина стало известно 23 ноября. По словам Симоновой, стражи порядка повалили 63-летнего тренера на пол, скрутили и заковали в наручники. Ильину грозит административная ответственность. Тренера подозревают в неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Во время заседания суда, где должны были рассмотреть два административных протокола, составленных в его отношении, Ильин вновь отказался надеть маску и был удален из зала.