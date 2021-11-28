Боксер-тяжеловес Пулев нокаутировал бывшего чемпиона UFC

Болгарский боксер-тяжеловес Кубрат Пулев победил бойца смешанного стиля (MMA) Фрэнка Мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок по правилам бокса, который состоялся в Арлингтоне (штат Техас, США) в ночь на воскресенье, 28 ноября, завершился в первом раунде. Болгарин нанес серию ударов, после которых американец перестал защищаться и потерял ориентацию в пространстве. Судья остановил бой, зафиксировав технический нокаут.

42-летний Мир, являющийся бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), дебютировал в боксе в апреле. Он потерпел поражение от соотечественника Стива Каннингема, который является профессиональным боксером.

40-летний Пулев в последнем поединке в декабре прошлого года был нокаутирован британцем Энтони Джошуа. До встречи с Миром в его активе было 28 побед и два поражения в 30 боях на профессиональном ринге.