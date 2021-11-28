Зара восхитилась пьяным Биланом

Певица Зара восхитилась Димой Биланом, который вышел пьяным на сцену в Казахстане. Об этом она заявила РИА ФАН.

«Для меня это великий артист, один из немногих, кто полностью себя отдает своему зрителю и слушателю. Я им восхищена. И то, что он опубликовал, говорит о том, насколько он близок к людям, насколько он близок к народу, насколько он честен со своим слушателем. Ему плохо — он этим делится. Ему грустно — он этим делится», — сказала певица.

Зара отметила, что Билан всегда скрывал от зрителей недомогание и выступал со сломанной ногой. «Это артист, который фактически не отдыхает, он все делает для своего зрителя, поэтому я восхищена его поступком и восхищаюсь им», — заключила певица.

Ранее в сети появилось видео, как Билан выступил на свадьбе в Казахстане в нетрезвом виде. Певец объяснил свое состояние тем, что переживает за композитора Александра Градского, попавшего в больницу в тяжелом состоянии. Позже Градский скончался.