Резцова оценила исключение из состава сборной России забывшего палки биатлониста

Резцова: Гараничева и Елисеева справедливо исключили из состава сборной на этап Кубка мира

Исключение Евгения Гараничева и Матвея Елисеева из состава сборной России по биатлону на второй этап Кубка мира в шведском Эстерсунде является справедливым. Так произошедшее в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» оценила трехкратная победительница Олимпийских игр Анфиса Резцова.

«Оба спортсмена сейчас не находятся на том уровне, который необходим для выступления в основной команде», — заявила Резцова. Она добавила, что не знает, какой результат Гараничев и Елисеев покажут в Кубке Международного союза биатлонистов (IBU).

Резцова также затруднилась объяснить, как Гараничев мог забыть палки перед стартом спринта. «Это просто невозможно», — заявила спортсменка.

Ранее в понедельник, 29 ноября, Гараничев и Елисеев были переведены во второй состав сборной России, который выступит на Кубке IBU в Норвегии. В главной команде их заменили Василий Томшин и Александр Поварницын.

Гараничев опоздал на старт спринта на первом этапе Кубка мира, забыв лыжные палки. В итоге спортсмен пришел к финишу 113-м. Елисеев занял в гонке 78-е место.