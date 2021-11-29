Боярский оценил игру «Зенита» в РПЛ фразой «растоптал и размазал оппонентов»

Михаил Боярский об игре «Зенита» с ЦСКА в премьер-лиге: растоптал московских оппонентов

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский оценил игру клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ) после матча с ЦСКА 28 ноября фразой «растоптал и размазал своих московских оппонентов». Его слова приводит Sport24.

«"Зенит" просто растоптал и размазал своих московских оппонентов», — заявил Боярский после матча с ЦСКА, который завершился победой сине-бело-голубых. Артист заметил, что общий счет со столичными командами — 13:2, и это говорит о полном доминировании Питера над Москвой.

«Как обычно, "Зенит" впереди планеты всей. Теперь уже точно не найдется команды, которая сможет остановить "Зенит" на пути к четвертому подряд чемпионству», — подчеркнул Боярский.

Матч завершился со счетом 2:0. В составе «Зенита» отличились Клаудиньо и Андрей Мостовой. На данный момент «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ и имеет в активе 36 очков.