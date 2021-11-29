В ЕС рассказали о сроках вступления в силу новых санкций против Белоруссии

Новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против Белоруссии вступит в силу 2 декабря. Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, передает ERR.

«Подготовка пятого пакета санкций в отношении Белоруссии близится к завершению, и его планируется принять на этой неделе. Планируется, что это будет 2 декабря», — сообщила глава МИД.

Дипломат также указала, что список физических и юридических лиц, попавших под санкции будет опубликован только вместе с согласованным пакетом. «Преждевременное раскрытие этой информации может вызвать неоправданную путаницу. Это также позволит этим лицам быстро отреагировать и, например, реструктурировать активы или сделать что-то подобное», — пояснила Лийметс.

О намерении ЕС вести новые санкции против Минска стало известно 9 ноября. ЕС и НАТО обвиняют президента Белоруссии Александра Лукашенко в использовании мигрантов в качестве орудия давления на Запад. Новый раунд санкций направлен против белорусских чиновников, которые, по мнению Евросоюза, организовали прибытие мигрантов в отместку за ограничения в отношении Минска.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано подчеркнул, что помимо авиакомпаний под санкции могут попасть турагентства и другие посредники. Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковни уточнил, что Евросоюз намерен разорвать лизинговые контракты с государственной авиакомпанией «Белавиа» и Минск обяжут вернуть 17 из 29 воздушных судов.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Утверждалось, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывает на этом.