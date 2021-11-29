МИД России обвинил НАТО в кризисе на польско-белорусской границе

Военные операции НАТО в странах Ближнего Востока стали причиной притока мигрантов на польско-белорусскую границу. Замглавы МИД России Александр Глушко обвинил альянс в провоцировании миграционного кризиса, передает РИА Новости

«Мы не должны забывать о причинах этих миграционных потоков. Это прежде всего результат тех военных операций, которые проводили союзники либо в составе НАТО, либо отдельно», — заявил дипломат.

Ранее правозащитная организации Human Rights Watch опубликовала рассказы мигрантов о систематическом насилии со стороны белорусских силовиков. Беженцы рассказали, как их будили пинками, собирали в группы, отбирали телефоны и насильно отводили к границе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Утверждалось, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывает на этом.

Кризис обострился 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применили спецсредства, в результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты. Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.