Рогозин назвал хамством слова генсека НАТО о России

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал хамством слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, сказанные им в отношении России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В понедельник, 29 ноября, глава североатлантического альянса заявил, что верит в возможность диалога с Россией, поскольку необходимо «снизить потенциальные риски, которые могут возникнуть». Он отметил, что странам НАТО необходимо показать, что они «едины как никогда» для того, чтобы «России не захотелось напасть» на какую-то из них.

Как отметил глава «Роскосмоса», «риторика натовских бюрократов за последние годы изменилась катастрофически». Рогозин вспомнил, что в 2008-2011 годах, когда он возглавлял постоянное представительство России при НАТО в Брюсселе, «ни одному натовскому чиновнику не приходило в голову произносить нечто подобное в наш адрес». «Сейчас же хамят постоянно и приучают других к агрессивному тону и содержанию речей в отношении России», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил разрыв отношений с НАТО нелогичными действиями представителей альянса. По его мнению, российских дипломатов при НАТО выслали из Брюсселя без каких-либо причин, и Москва ответила аналогично, закрыв военную миссию альянса. Путин считает, что альянс настроен на активную конфронтацию с Россией. В подтверждение президент рассказал о «настырном и демонстративном» приближении военной инфраструктуры НАТО к российским границам.

Североатлантический альянс и Россия в октябре 2021 года взаимно выслали своих дипломатических сотрудников. Обострение случилось с подачи генерального секретаря Йенса Столтенберга, который сократил численность российской миссии в Брюсселе до 10 человек. Россия считает, что альянс активно строит планы по расширению, в том числе в Среднюю Азию.