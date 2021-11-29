РПЛ решила расследовать задержание болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом»

Российская премьер-лига (РПЛ) проведет собственное расследование инцидента на матче между ЦСКА и «Зенитом» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно о массовых задержаниях болельщиков команды хозяев. В РПЛ указали, что «меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей».

Действия сотрудников правоохранительных органов крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола в целом Российская премьер-лига

Что произошло

28 ноября после матча 16-го тура чемпионата России по футболу сотрудники полиции произвели массовое задержание болельщиков. До этого фанаты красно-синих дольше часа не могли покинуть «ВЭБ-Арену», которая принимала встречу. Затем у выхода с секторов собрались полицейские и сотрудники ОМОНа, которые начали массово отправлять болельщиков в автозаки, причем, по утверждению источника агентства, среди задержанных были женщины и несовершеннолетние.

Предположительно, действия полицейских могут быть связаны с использованием фанатами ЦСКА пиротехники во время матча.

Реакция ЦСКА

Футбольный клуб ЦСКА выпустил после матча официальное заявление, в котором осудил фанатов, пронесших пиротехнику на стадион. При этом в клубе отметили, что невиновные не должны страдать от действий нескольких лиц.

Также в ЦСКА пообещали приложить все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему. Кроме того, клуб обеспечит бесплатную юридическую консультацию для болельщиков, оказавшихся в полиции.

Не первое задержание

В октябре сотрудники полиции жестко обошлись с фанатами «Спартака» после матча с «Зенитом» в рамках 12 тура РПЛ в Санкт-Петербурге. Тогда болельщик московского клуба рассказал, что в перерыве между первым и вторым таймом около ста фанатов московской команды пошли на выход со стадиона, однако их отказались выпускать.

«На нас полетели стюарды и ОМОН. Начали вылавливать тех, кто громче всех орал, всех били дубинками, шокерами. Отвезли в отделение. Сотрудник полиции кричал из-за того, что кто-то слил эту информацию в Telegram-канал. У парня, который там сейчас, пробита голова», — подчеркнул он.

Позднее в МВД сообщили, что болельщиков привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.