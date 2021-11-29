Обвинение запросило срок для опального отца Сергия

Прокуратура запросила 4 года колонии для бывшего схимонаха Сергия

Прокуратура попросила суд назначить бывшему схимонаху Сергию (Николай Романов) четыре года лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Измайловский суд Москвы.

Опального отца обвинили по трем статьям УК РФ: в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания.

Он отказался признать вину.

Ранее сообщалось, что на бывшего схимонаха завели новое дело. Следствие считает Романова организатором экстремистской группы, в состав которой входит его помощник Всеволод Могучев и неустановленные лица.

