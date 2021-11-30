Банкира оштрафовали на 20 миллионов рублей за взятку генералу МВД

Свердловский областной суд вынес новое наказание бывшему заместителю председателя правления банка «Кольцо Урала» Олегу Коноплеву за дачу взятки экс-главе управления МВД Екатеринбурга генерал-майору Игорю Трифонову. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Топ-менеджер кредитной организации получил штраф в 20 миллионов рублей. Такое решение было принято по требованию прокуратуры.

В сентябре Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил банкира к пяти годам лишения свободы условно, но отказался штрафовать его. Надзорное ведомство оспорило приговор в этой части.

Как установил суд, в 2015 году Коноплев передал Трифонову через посредников 7,5 миллиона рублей за помощь в возбуждении уголовного дела против заемщика банка.

Коноплев был арестован 24 сентября прошлого года. Через несколько дней также взяли под стражу генерала Трифонова. Он свою вину не признает и связывает уголовное преследование с желанием следствия получить показания на бывшего главу ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина, который сейчас руководит главком в Воронежской области.

Трифонов руководил екатеринбургской полицией с 2011 по 2017 год. Затем он возглавил МВД Карачаево-Черкесской Республики, где прослужил до 2019 года.