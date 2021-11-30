Волочкова осудила пьяное выступление Билана

Российская балерина Анастасия Волочкова осудила певца Диму Билана за концерт в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Я крайне негативно отношусь к этой истории, потому что артист должен уважать своего зрителя и выступать достойно перед ним. Конечно, петь с микрофоном в руке под фонограмму в пьяном состоянии — это одно, а делать сложные пируэты и чесать ногами, а не языком — это абсолютно другое. Артисты балета себе никогда не позволяют выходить к людям в нетрезвом виде — это что-то из мира фантастики», — заявила балерина.

Она раскритиковала поведение Билана и отметила, что выступление на частном мероприятии не является оправданием для его поступка. Волочкова вспомнила, что праздновала 35-летие в Кремле и тогда Билан «вышел и спел красиво». Балерина подчеркнула, что он вполне может выступать без алкоголя.

Ранее казахстанский блогер Биржан Ашим опубликовал на своей странице видео выступающего на свадьбе в нетрезвом виде Билана. Он назвал музыканта «обдолбанным» и заявил, что Билан был пьян. Артист с трудом разговаривал с публикой и не попадал в такт мелодии. После концерта исполнитель обратился к фанатам, попросил у них прощения и расплакался.

Позднее Билан уточнил, что до своего выхода на сцену не спал трое суток и был очень уставшим. Как уточнил артист, его переживания были связаны с жизнью коллеги, певца и композитора Александра Градского, который скончался 28 ноября.