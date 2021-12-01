Емельяненко пригрозил побить Шлеменко на ринге после критики боя с Сантосом

Боец MMA Емельяненко: Шлеменко герой только в прессе, я с ним не драться буду, а бить

Российский боец MMA Александр Емельяненко ответил на критику бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко после его поражения в бою с бразильцем Марсио Сантосом. Он пригрозил побить соперника на ринге, передает «ВсеПроСпорт».

Емельяненко заявил, что оппонент может делать только заявления в прессе, но как только дело доходит до реального поединка, у него появляются другие амбиции и бои, он сразу «начинает съезжать».

«В носу надо поковыряться ему, почесаться. Хотел бы я с ним подраться? Я не буду с ним драться, я его бить буду», — подчеркнул боец.

Ранее Шлеменко посоветовал бойцу ММА Александру Емельяненко меньше пить. Таким образом он прокомментировал его поражение от бразильца Марсио Сантоса. Спортсмен отметил, что не ожидал победы соперника россиянина в первом же раунде.

Российский боец смешанного стиля уступил в главном поединке турнира AMC Fight NIghts 106 в Сыктывкаре. Поединок завершился досрочно в первом раунде. Сантосу удалось применить удушающий прием и вынудить Емельяненко сдаться. Таким образом, Емельяненко терпит девятое поражение в профессиональной карьере.

