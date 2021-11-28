Боец Шлеменко посоветовал Емельяненко меньше пить после поражения от Сантоса

Боец Шлеменко о поражении Емельяненко на турнире AMC Fight NIghts 106: надо меньше пить

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко посоветовал бойцу ММА Александру Емельяненко меньше пить. Таким образом он прокомментировал его поражение от бразильца Марсио Сантоса, передает «Матч ТВ».

Спортсмен отметил, что не ожидал победы соперника россиянина в первом же раунде. «Лишний раз подтвердились слова, что надо меньше пить. Что тут еще можно добавить. К сожалению, мы видим, как Александр Емельяненко из прекрасного и одаренного бойца превращается в такого… Бойца, которого можно вот так пройти», — добавил он.

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Шлеменко также оценил вероятность матча-реванша между Емельяненко и Сантосом. Он отметил, что бой делался для того, чтобы против бразильца в марте вышел Магомед Исмаилов.

Российский боец смешанного стиля уступил в главном поединке турнира AMC Fight NIghts 106 в Сыктывкаре. Поединок завершился досрочно в первом раунде. Сантосу удалось применить удушающий прием и вынудить Емельяненко сдаться. Таким образом, Емельяненко терпит девятое поражение в профессиональной карьере.

После поражения спортсмен попросил у оппонента реванш и получил согласие. Сантос также вызвал на бой Магомеда Исмаилова.

