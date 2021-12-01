Харламов высмеял слова Билана об усталости после нетрезвого выступления певца

Звезда Comedy Club Гарик Харламов обратился в Instagram к певцу Диме Билану после того, как поп-исполнитель в пьяном виде выступил на свадьбе в Казахстане и объяснил свое поведение усталостью. Харламов высмеял слова певца, сравнив его с бывшим президентом России Борисом Ельциным. В то же время комик поддержал Билана и рассказал, что сам тоже иногда выпивает.

Юморист опубликовал нашумевший в соцсетях ролик, в котором Билан после нетрезвого выступления на свадьбе рассказывает, что не спал трое суток и очень устал. Харламов смонтировал видео: слова певца об усталости наложены на кадры с Ельциным, который перед наступлением 2000 года объявил о своей отставке. Согласно распространенному заблуждению, бывший президент тогда сказал: «Я устал».

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В своем посте Харламов призвал Билана не обижаться на него за шутку. Он также высказался о прозвучавших в обращении Билана словах, что ему скоро исполнится 40 лет. «Мне уже самому в феврале 41 [год] на нос прилетит. Кризис среднего возраста, **** [что поделать]», — обратился к певцу юморист.

Харламов поддержал Билана словами «все будет хорошо». Он добавил, что сам время от времени тоже принимает алкоголь. «Я сам напиваюсь тоже иногда. Вот сейчас ********** [напился], например», — написал комик.

Ранее Дима Билан опубликовал в сторис Instagram обращение к поклонникам. Поп-исполнитель объяснил нетрезвое выступление на свадьбе в Казахстане усталостью и переживаниями за здоровье композитора Александра Градского, попавшего в больницу. При этом музыкант отметил, что каждый человек в своей жизни напивался хотя бы раз.

Видео с пьяным Биланом на свадьбе в соцсетях разместил казахстанский блогер Биржан Ашим. Во время выступления поп-звезда не попадал в такт мелодии и с трудом разговаривал со зрителями. Ашим заявил, что Билан был «обдолбанным».