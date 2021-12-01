Рост пенсий увязали с рисками для рубля

Рост пенсионных выплат может привести в перспективе к ослаблению рубля, также оказать влияние на российскую валюту могут нефтяные котировки и риски, связанные с новым штаммом коронавируса. К такому выводу пришли аналитики, опрошенные «Лентой.ру». Заявленная индексация пенсий потребует выделения большего объема государственных средств.

Если сырьевые цены останутся в диапазоне 65-75 долларов за баррель Brent, то нужно будет искать деньги на реализацию обещаний. Проще всего это сделать, немножко девальвировав рубль. К определенному ослаблению российской валюты в перспективе шести-восьми месяцев надо быть готовым старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова

Согласно закону о бюджете Пенсионного фонда России, который в конце ноября, как сообщал ТАСС, приняла Госдума, индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии в следующем году составит 5,9 процента, а социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению — 7,7 процента. Кроме того, со следующего года повышается минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум, на что потребуется 30 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Иностранцы уходят

По словам Анны Бодровой, на курс рубля может давить и отток средств иностранных инвесторов из российского госдолга. За минувшую неделю иностранные инвесторы сократили объемы вложений в облигации федерального займа (ОФЗ) на один миллиард долларов, подсчитывали в ING. Показатель стал худшим с начала апреля. Когда деньги уходят с долгового рынка, нерезиденты вкладываются вместо этого в иностранную валюту, что тоже сказывается на рубле, пояснила Бодрова. По словам аналитика, сектор ОФЗ чувствителен и к переменам глобальных настроений. Спрос иностранных инвесторов восстановится с успокоением ситуации на мировых рынках, полагает она.

73-76 рублей — прогнозируемый курс доллара в краткосрочной перспективе

Диапазон курса доллара в краткосрочной перспективе, по мнению Бодровой, составит от 73 до 76 рублей, евро — от 82 до 86 рублей. В дальнейшем позиции рубля будут зависеть от ситуации на нефтяном рынке и рисков нового штамма коронавируса. Кроме того, по-прежнему открыт геополитический вопрос, отмечает специалист.

Директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой, в свою очередь, также считает возможным ослабление национальной валюты. Он отмечает, что прогнозы усложняет неопределенность ситуации с пандемией. «В такой ситуации сложно давать прогнозы даже на день вперед, с этим штаммом все быстро меняется», — указал специалист. Что касается влияния сокращения иностранных вложений в российский госдолг, то текущий курс рубля уже отражает это давление, отметил он.

«Нерезиденты, пока не прояснится позиция с новым штаммом, возможно, будут продолжат сокращать позиции, те, кто хотел или захочет их сократить», — подчеркнул Полевой. При этом он добавил, что на интересе к российскому госдолгу сказываются высокие темпы инфляции. Чтобы переломить тенденцию к сокращению вложений в ОФЗ, необходимо будет решить эту проблему, а пока что она сохраняется, объяснил он.

С точки зрения курса рубля стоит быть готовым к повышенной волатильности директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой

Президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!» призвал сделать национальную валюту более стабильной, сократив скачки курса рубля. Параллельно президент допустил новые расходы бюджета на социальные выплаты, Путин также напомнил о единовременных выплатах, которые государство уже проводило в рамках поддержки граждан в пандемию.