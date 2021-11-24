Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Депутаты Госдумы приняли закон о повышении МРОТ до 13 890 рублей в месяц в 2022 году

Государственная Дума на заседании 24 ноября приняла в третьем чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно проекту, МРОТ с 1 января 2022 года будет составлять 13 890 рублей в месяц — это на 1 098 рублей больше нынешней суммы в 12 792 рубля. Изначально планировалось увеличить МРОТ на 6,4 процента до 13 617 рублей, но ко второму чтению президент России Владимир Путин внес поправку, согласно предполагалось увеличение МРОТ на 8,6 процента. Также глава государства предложил повысить прожиточный минимум до 12 654 рублей. 23 ноября поправки были приняты во втором чтении.

Путин объяснил свое предложение увеличить прожиточный минимум и МРОТ инфляцией, темпы которой оказались выше изначальных ожиданий. Президент также напомнил, что к размеру прожиточного минимума привязаны социальные пособия, в том числе выплаты семьям с детьми и доплаты пенсионерам. Путин подчеркнул, что эти пособия получают миллионы граждан, поэтому важно поднять прожиточный минимум.

Также глава государства заявил, что необходимо индексировать пенсии выше уровня фактической инфляции. По словам Путина, правительство строго придерживать этого правила с 2019 году, и было бы неправильно отказываться от такой меры на фоне неожиданно высокой инфляции.