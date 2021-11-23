Госдума приняла во втором чтении проект трехлетнего бюджета

Государственная Дума приняла проект федерального бюджета на 2022-2024 годы во втором чтении. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно проекту трехлетнего бюджета, в следующие два года бюджет будет профицитным: в 2022 году доходы превысят расходы на 1,33 триллиона рублей, а в 2023 году — на 0,3 триллиона рублей. В 2024 году запланирован дефицит в размере 0,52 триллиона рублей. Третье чтение состоится 24 ноября.

Депутаты также одобрили поправки президента России Владимира Путина об увеличении прожиточного минимума до 12 654 рублей и МРОТ — до 13 890 рублей. «Ко второму чтению по инициативе “Единой России” дополнительно изыскано 107 миллиардов рублей, которые будут направлены на поддержку семей с инвалидами, приобретение жилья для инвалидов. Значительные деньги дополнительно выделяются на региональное дорожное строительство — по 20 миллиардов рублей ежегодно», — рассказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров подчеркнул, что все расходы бюджета направлены на решение вопросов, связанных с национальными целями, которые поставил президент. Депутат также отметил, что в расходы на здравоохранение после поправок увеличились на 22,8 миллиарда рублей, на образование — на 92,5 миллиарда рублей.

18 ноября Путин предложил увеличить прожиточный минимум и МРОТ. Свое решение президент объяснил рекордным уровнем инфляции, которая в октябре ускорилась до 8,13 процента. Путин подчеркнул, что к размеру прожиточного минимума привязаны многие социальные пособия, в том числе выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, поэтому повысить его необходимо.