В России распределили деньги на первые стратегические инициативы

Правительство России подготовило ко второму чтению в Государственной думе поправки к проекту федерального бюджета на следующие несколько лет. Законопроект, голосование по которому в парламенте пройдет 23 ноября, и материалы к нему были размещены в соответствующей базе.

Согласно документу, в бюджете предусмотрено распределение ассигнований, зарезервированных на реализацию инициатив социально-экономического развития в размере 355 миллиардов рублей. Всего средства будут выделены по семи блокам: национальная экономика, образование, здравоохранение, культура, охрана окружающей среды, ЖКХ, спорт. Отмечается, что блоки охватывают более 30 федеральных проектов в рамках стратегических инициатив. Правительство заложило в 2022 году на их реализацию 87,4 миллиарда рублей, в 2023 году — 125,1 миллиарда рублей, а в 2024 году — 144,8 миллиарда рублей.

Больше всего средств в поправках к бюджету заложено на реализацию стратегических инициатив в таких сферах, как национальная экономика культура и экономика. В то же время меньше всего выделят на проекты в таких сферах, как ЖКХ, защита окружающей среды, а также физическая культура и спорт.

Перечень из 42 стратегических инициатив до 2030 года правительство утвердило в начале октября, передает РБК.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября утвердить Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. В план должны быть включены стратегические инициативы в сфере социально-экономического развития страны. Правительству также поручено принять исчерпывающие меры по реализации национальных целей и стратегических задач развития России, которые предусмотрены соответствующими указами главы государства. Доклады по ним должны быть представлены до 15 ноября 2021 года и до 15 июня 2022 года, далее — раз в полгода.

