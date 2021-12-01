Панин вспомнил свои пьяные выступления и посоветовал Билану не пить

Российский актер Алексей Панин прокомментировал пьяный концерт Димы Билана в Казахстане словами «не умеешь пить — нефиг браться». Он посоветовал певцу отказаться от алкоголя, будучи гостем программы «Чертополох», запись которой опубликована на YouTube-канале «RTVI Развлечения».

«Я хочу сказать только одно. Посмотрел сейчас вот это вот слезное покаяние Димы Биланы — это, конечно, смотрится смешно... Сидит такой солнечный страдальщик, который хочет, чтобы его пожалели, мол, как он много работает. То, что говорил Билан, это крокодиловы слезы, это в пользу бедных все», — сказал артист.

Он вспомнил свои пьяные выступления на сцене, но подчеркнул, что ни разу не сорвал ни один спектакль. Панин отметил, что после 50 граммов коньяка у него самого горят глаза. По его словам, сейчас он снимает в Испании короткометражное кино и каждый день пьет на съемочной площадке вино.

Ранее казахстанский блогер Биржан Ашим опубликовал на своей странице видео выступающего на свадьбе в нетрезвом виде Билана. Он назвал музыканта «обдолбанным» и заявил, что Билан был пьян. Артист с трудом разговаривал с публикой и не попадал в такт мелодии. После концерта исполнитель обратился к фанатам, попросил у них прощения и расплакался.

Позже Билан уточнил, что до выхода на сцену не спал трое суток и был очень уставшим. Артист уточнил, что его переживания связаны с жизнью коллеги, певца и композитора Александра Градского, который скончался 28 ноября.