В России захотели разрешить покупать вино через интернет

В России захотели разрешить покупать вино из отечественного винограда через интернет, эксперимент по онлайн-продаже начнется в Москве и Подмосковье 31 марта 2022 года и продлится до 2024. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект Минфина.

К торговле допустят производителей напитков, они будут представлены на специализированном сайте «Почты России», которая затем будет доставлять их потребителю. Возраст покупателя будут контролировать с помощью документов, удостоверяющих личность — через подтверждение при получении в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Пилотный проект по инициативе Минсельхоза будет также запущен в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях. В Минфине сообщили, что законопроект разработан для дополнительной поддержки российского виноделия. В настоящее время происходит межведомственное соглашение.

Союз виноградарей и виноделов поддержал идею ведомства, но при строгом соблюдении контроля возраста покупателей и соблюдении принципов Концепции сокращения потребления алкоголя. Основными рисками были названы продажа спиртного несовершеннолетним и неправильные условия хранения вина во время доставки.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов указал, что алкогольная продукция — это одна из немногих категорий, которую нельзя заказать с доставкой на дом, хотя на такой формат покупок существует огромный спрос.

Он добавил, что количество поисковых запросов достигает десятков тысяч в месяц, а нелегальные сайты предлагают россиянами купить спиртное онлайн. Их оборот достигает 5-10 миллиардов рублей в год. «Покупатели не осознают, что за заказами стоят нелегальные организации, которые не несут ответственности за реализуемую продукцию», — заключил эксперт.

Ранее руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил изменить упаковку алкогольной и табачной продукции. Он призвал ограничить использование государственных символов на этих товарах.

