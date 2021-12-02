Суд США отклонил многомиллиардный иск экс-акционеров ЮКОСа к России

Апелляционный суд в США принял решение по иску экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

50 миллиардов долларов требуют от России экс-акционеры ЮКОСа

Судебный орган решил отклонить иск: в апелляции было удовлетворено ходатайство ответчика в лице России и отклонено ходатайство бывших акционеров компании о пересмотре решения суда нижестоящей инстанции, который приостановил дело. «Ходатайство удовлетворено, дело закрыто», — говорится в постановлении.

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Ранее Россия попросила суд в американском округе Колумбия не возобновлять дело о выплате компенсации бывшим акционерам ЮКОСа до завершения разбирательства в Нидерландах. Так, Москва в ответ на ходатайство о возобновлении процесса отметила, что приостановление производства в данном случае является уместным и полностью оправданным, так как дальнейшее разбирательство может оказаться бесплодным, если Россия одержит окончательную победу в Голландии или любых дальнейших апелляциях в Верховном суде Нидерландов.

Запутанный процесс

В начале ноября Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более пятидесяти миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОС и постановил пересмотреть его. На сайте суда отмечается, что орган вынес решение в пользу России и отменил постановление о выплате компенсации трем бывшим крупным акционерам нефтяной компании.

В пояснительной записке указано, что по процессуальным причинам Апелляционный суд Гааги ошибочно проигнорировал аргумент России о том, что акционеры предположительно совершили мошенничество в арбитражной процедуре, и поэтому не вынес по этому поводу решение по существу. Следовательно, решения Апелляционного суда не могут оставаться в силе. Тем самым Верховный суд Нидерландов отменил решение судебного органа, вставшего на сторону акционеров.

Бывшие акционеры компании ЮКОС подали иск в Международный арбитраж в Гааге еще в 2005 году. Изначально суд встал на их сторону и в 2014 году обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Решение отменил Окружной суд Гааги в 2016 году, но затем апелляционная инстанция в феврале 2020 года встала на сторону акционеров.

Российская сторона

В 2020 году о подходе России к данному вопросу выразил замглавы Минюста и представитель страны в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин. По его словам, позиция Москвы в деле против бывших собственников нефтяной компании подтверждена серьезными аргументами и «множеством доказательств».

В частности, истцы неоднократно совершали финансовые преступления на родине: не платили налоги и незаконно выводили капитал, а потому не могут считаться добросовестными инвесторами и не подпадают под действие договора к энергетической хартии Евросоюза. Также Москва указывает, что участвующие в процессе иностранные юридические лица фактически контролируются бывшими российскими олигархами, а значит их вовсе нельзя считать иностранными инвесторами.

В том же году Конституционный суд (КС) России разрешил не платить бывшим акционерам ЮКОСа 57 миллиардов долларов по решению Апелляционного суда Гааги.

