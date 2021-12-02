В России задумали строить дома из вторсырья

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила ведомствам представить предложения по строительству жилья с применением вторсырья и отходов от сноса старых домов. Об этом пишут «Известия».

Существующие стандарты не позволяют использовать вторсырье для производства некоторых видов продукции, указали изданию в Минприроды. Для проработки новой технологии необходимо сперва утвердить перечень работ и товаров, к которым можно было бы применять подобные инициативы.

В свою очередь, замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что на сегодняшний день вторичные строительные материалы не подлежат сертификации. Он объяснил, что это грозит низкими эксплуатационными характеристиками возводимых объектов.

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев указал, что в строительстве можно использовать не только переработанные промышленные отходы, но и твердые коммунальные. В частности, плитка частично может состоять из пакетов, а утеплители для домов — из шин.

1 декабря заместитель гендиректора компании «Донстрой» Андрей Багаев предсказал Москве будущее самого экологичного города. По мнению девелопера, столица России имеет все шансы достичь лидерства в области зеленых технологий. Он отметил, что у этого уже есть предпосылки — изменение в отношении к окружающей среде видно из проектов застройщиков. Если девелоперы будут ответственно проектировать свои комплексы, Москву можно будет сделать одним из самых зеленых городов мира. «Никаких препятствий, нужно просто иметь ответственный подход к этому. Говорю совершенно искренне, исходя из своего опыта», — заявил предприниматель.

В октябре заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что экологическая ситуация в столице улучшается. Он подчеркнул, что власти города отдают особый приоритет вопросам охраны окружающей среды. По словам Бирюкова, концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы снизилась в 2,3 раза, а мелких взвешенных частиц — в 1,5 раза.