Кадыров рассказал о встрече с Новым Хабибом и подаренном бойцу Mercedes

Рамзан Кадыров о встрече с Хамзатом Чимаевым: мы отлично провели время за общением

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от общения с бойцами смешанного стиля (ММА), среди которых был Хамзат Чимаев, известный как Новый Хабиб. Пост доступен на странице Кадырова во «ВКонтакте».

«Мы отлично провели время за общением. Бойцы меня единогласно заверили, что каждый готов хоть сейчас выйти в октагон против самых сильных соперников», — поделился глава Чечни. Президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов подарил Чимаеву Mercedes.

Кроме того, на встрече с главой Чечни присутствовали бойцы Магомед Анкалаев, Максим Гришин, Альберт Дураев и Майрбек Тайсумов. Mercedes также получили Анкалаев и экс-чемпион Absolute Championship Akhmat (АСА) Рустам Керимов, имя которого не называлось в списке гостей.

30 ноября Чимаев бросил вызов Броку Леснару, Жоржу Сен-Пьеру и Даниэлю Кормье. Он назвал бойцов легендами и пообещал побить каждого из них. Ответил шведскому бойцу только Кормье, который посчитал, что с легкостью одержит победу. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что другие бойцы боятся драться с Чимаевым.

Новый Хабиб выиграл четыре боя подряд в UFC. В последнем поединке на турнире UFC 267 он победил китайца Ли Цзинляна удушающим приемом. Всего на его счету десять побед в десяти поединках.

Чимаев — уроженец Чечни. Он покинул Россию в возрасте 19 лет, когда его семья переехала в Швецию.