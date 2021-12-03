Чимаев отреагировал на слова звезды UFC в свой адрес

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев отреагировал на слова американца Нэйта Диаса в свой адрес, который отказался от потенциального поединка с ним. Пост доступен в Twitter.

27-летний уроженец Чечни жестко ответил американскому спортсмену. «Ты — фальшивый гангстер. Мне плевать, против кого выходить. Я пришел за каждым из вас. Куда подевались все эти гангстеры и короли?» — написал Чимаев после слов Диаса в беседе с TMZ.

36-летний Диас ранее отверг возможность провести поединок с чеченцем в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Звезда промоушена назвал Чимаева новичком.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт выражал интерес в противостоянии Диаса и Чимаева. На счету чеченского бойца четыре победы в рамках UFC. Все они были одержаны досрочно. Чимаев неоднократно бросал вызов именитым бойцам организации. В частности, выражал готовность подраться с Хорхе Масвидалем и чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом