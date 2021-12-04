Тихонов призвал выгнать из сборной отказавшегося выходить на старт биатлониста

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о выступлении биатлониста Матвея Елисеева в первых гонках сезона. Его цитирует Metaratings.ru.

«Я обращаюсь к тренерскому коллективу и к министерству спорта с просьбой выгнать Елисеева из команды, который занимает там чужое место и по-хамски ведет себя с тренерами», — призвал Тихонов. Он возмутился, что биатлонист просит отдыха в начале сезона и отказывается выходить на старты. Главный критик российского биатлона признался, что впервые видит, чтобы спортсмен занимал место в команде и при этом не участвовал в соревнованиях.

Тихонов также прокомментировал поведение Елисеева во время тренировочного процесса. В подготовительный период биатлонист не выполнял распоряжения старшего тренера и спровоцировал с ним конфликт, затем потребовал тренироваться по планам своего секретного тренера и оказался в команде без отборочных соревнований. По мнению специалиста, за такое поведение спортсмен должен был быть немедленно выведен из состава сборной, готовиться на свой счет и отбираться на международные старты через «Ижевскую винтовку» на общих основаниях. «Это что за звезда такая, чтобы с ней так нянчились?» — возмутился Тихонов.

Елисеев выступал на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, где в индивидуальной гонке занял 30-е место, а в спринте — 78-е. После этого его перевели во второй состав сборной для выступления на Кубке IBU в Норвегии. Однако гонки Елисеев пропустил по причине плохого самочувствия.