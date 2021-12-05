Российские биатлонисты остались без медалей в гонке преследования на Кубке мира

Латыпов занял 11-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира, победил Кристиансен

Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял 11-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Результаты доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Спортсмен допустил три промаха и отстал от лидера на одну минуту и 20,8 секунды. Победителем стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен, преодолевший дистанцию за 30 минут и 14,8 секунды и допустивший один промах. Далее на пьедестале расположились швед Себастьян Самуэльссон (+9,8 секунды) и француз Эмильен Жаклен (+11).

2 декабря Латыпов остался в шаге от пьедестала на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Спортсмен не допустил ни одного промаха и отстал от лидера на 26,1 секунды. Победителем стал Самуэльссон.

По итогам Кубка мира в прошлом сезоне Латыпов занял 18-е место в общем зачете.

Следующий этап Кубка мира должен пройти в австрийском Хохфильцене. Соревнования продлятся с 10 по 12 декабря.