Глава UFC отреагировал на отказ звезды промоушена драться с Чимаевым

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал резкую реакцию звезды промоушена Нэйта Диаса на планы организации на его поединок с чеченцем Хамзатом Чимаевым. Об этом сообщает TMZ.

Уайт не согласился с той причиной, которую озвучил Диас, отказавшийся от возможного проведения поединка против Чимаева. Американец сослался на нехватку опыта у шведского бойца чеченского происхождения и назвал того новичком. Глава UFC отметил, что придерживается другого мнения.

«Есть ребята чуть более опытные и менее опытные. Хамзат готов драться с любым в разных весовых категориях. Готов заменить травмированного, снявшегося бойца. Он регулярно борется, он здесь и сейчас хочет с тобой драться. Вот она — реальность. С другой стороны, люди могут отказываться от встречи с ним. Я их за это не виню», — отметил Уайт.

Диас публично отверг возможный бой с Чимаевым. До этого Уайт выражал интерес в проведении такой схватки. Чимаев резко отреагировал на отказ Диаса, назвав того «фейковым гангстером».

Чимаев одержал четыре победы в UFC в четырех поединках. Все схватки чеченец завершал досрочно. Всего на его счету десять побед в десяти боях на профессиональном уровне.