В Евросоюзе не поверили в заявление США о «вторжении» России на Украину

FT: в Евросоюзе сначала не поверили в данные разведки США о «вторжении» России на Украину

Некоторые страны Евросоюза (ЕС) сначала не поверили в заявление США о якобы возможном «вторжении» России на Украину. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Как рассказал один из собеседников издания, «многие союзники не были убеждены в том, что происходят серьезные вещи» и с недоверием отнеслись к данным американской разведки. «Мы были удивлены этой разницей в разведданных — как и почему США видели то, чего не видим мы».

По данным FT, Вашингтону в начале ноября пришлось пойти на необычно широкое раскрытие данных разведки, чтобы убедить союзников в Европе, что позволило «переключить разговор с того, было ли предупреждение правильным на то, как лучше сдержать» возможную «агрессию» России.

В ноябре The New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщило, что Россия якобы уже готова вторгнуться на Украину и времени, чтобы помешать ей, у западных государств осталось мало. Нападение может произойти достаточно скоро, отмечало издание.

Кроме того, агентство Bloomberg сообщало, что, по мнению разведки Соединенных Штатов, Россия намерена напасть на Украину в 2022 году с трех сторон. По данным украинской разведки, это случится в конце января или начале февраля.

При этом в России неоднократно опровергали информацию о якобы готовящемся вторжении на Украину. Так, президент Владимир Путин указал, что о возможности ввода российских войск на Украину говорили еще в начале года, но этого до сих пор не произошло. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заверил, что Москва не собирается ни на кого нападать, и назвал неприемлемой истерику, которая в настоящее время нагнетается в западных СМИ по этой теме.

