В сборной Венгрии отреклись от интереса к Черчесову

Сборная Венгрии не рассматривает Станислава Черчесова на пост главного тренера команды

В сборной Венгрии опровергли интерес к кандидатуре российского специалиста Станислава Черчесова. Об этом сообщает Sport24.

Пресс-атташе венгерской команды Герге Шабо утверждает, что 58-летний Черчесов не рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера. Ранее ряд СМИ заявили о том, что сборную Венгрии может возглавить бывший наставник российской сборной.

4 декабря сообщалось об интересе к Черчесову со стороны бельгийского «Антверпена». Клуб готов предложить россиянину оклад в 1,2 миллиона евро в год.

В ноябре сообщалось, что интерес к Черчесову проявляет сборная Польши. Именно эта команда станет соперником отечественной сборной в стыковом матче за право участвовать на ЧМ-2022.

Черчесов покинул пост главного тренер сборной России летом после чемпионата Европы. На турнире россиянам не удалось преодолеть групповой этап.