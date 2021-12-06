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В Германии сочли невозможным остановить «Северный поток-2»

Глава Мюнхенской конференции Ишингер заявил, что «Северный поток-2» поздно останавливать
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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью газете Handelsblatt заявил, что время для остановки газопровода «Северный поток-2» ушло.

Ишингер добавил, что проект остается проблемой не только касательно Украины, но и в отношениях Германии и США. На вопрос, не облегчит ли жизнь американскому лидеру Джо Байдену остановка проекта со стороны ФРГ, Ишингер ответил: «Да, но для этого [остановки], очевидно, сейчас уже слишком поздно».

По словам главы Мюнхенской конференции, даже при условии, что Берлин после выхода из атомной энергетики после 2030 года вознамерится отказаться от угля, потребность Германии в газе в среднесрочной перспективе не снизится.

Ишингер заявил, что в конгрессе Соединенных Штатов до сих пор не понимают, почему Германия не становится более независимой в вопросе поставок российского газа. «С точки зрения США, [мы] оказываем денежную помощь России», — сказал он.

Позиция Германии и США

28 ноября стало известно, что Германия призвала Соединенные Штаты отказаться от санкций против «Северного потока-2». В Берлине отметили, что газопровод не несет угрозы Украине, поскольку через ее территорию продолжается транзит российского газа в Европу. При этом правительство подчеркнуло, что позиция по этому проекту не влияет на политику Берлина в отношении России.

Также The Hill писал о том, что администрация Джо Байдена выразила опасения введением более жестких действий по проекту, так как испугалась вызвать недовольство немецкой стороны, которая является «важным европейским союзником в борьбе с изменением климата и с целью ограничения растущего влияния Китая в мире». В связи с этим госсекретарь Энтони Блинкен задумал отменить санкции за сертификацию газопровода.

При этом в МИД ФРГ сообщили, что Берлин и Вашингтон ведут постоянные контакты по линии ограничительных мер против России в случае использования ею энергетики в качестве оружия.

Позже премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг назвала неразумной подготовку новых санкций США против «Северного потока-2». Она подчеркнула, что газопровод не имеет отношения к вопросам внешней политики.

Швезиг отметила, что сбита с толку вновь поднятой темой ограничений со стороны Конгресса в свете того, что правительство Германии достигло соглашения с американскими властями о том, что новых санкций против немецких компаний не будет.

Мнение Украины

Полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков ранее объяснил, что президент США Джо Байден согласился не препятствовать достройке газопровода «Северный поток-2» для того, чтобы Германия не вышла из НАТО.

По его словам, глава Белого дома говорил о том, что США будут «мочить» Россию, но на деле предоставил возможность, чтобы СПГ стояли пустыми, «весь газ ушел в Китай, а Россия заняла рынок Европы».

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в свою очередь назвал «издевательством» решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) по «Северному потоку-2». Он заявил, газопровод нельзя сертифицировать в Европе, так как он якобы не соответствует правилам Европейского союза (ЕС).

Витренко, комментируя решение немецкого регулятора позволить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую «дочку», заявил, что Киев выступает против такого подхода.

Сертификация

16 ноября Германия приостановила сертификацию газопровода «Северный поток-2». Источники в немецком правительстве отмечали, что запуск газопровода может быть отложен до марта 2022 года из-за проблем с сертификацией.

В начале декабря демократы Сената Конгресса США согласились рассмотреть пакет поправок к проекту оборонного бюджета страны на нынешний финансовый год, который предполагает введение санкций за участие в сертификации газопровода «Северный поток-2».

Строительство газопровода было завершено еще 10 сентября. Как сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, 6 сентября оператор строительства «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG проинформировал о сварке последней трубы в Балтийском море.

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