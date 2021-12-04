На Украине объяснили мягкую позицию США по «Северному потоку-2»

Полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков в эфире телеканала «Наш» объяснил, что президент США Джо Байден согласился не препятствовать достройке газопровода «Северный поток-2» для того, чтобы Германия не вышла из НАТО.

По его словам, американский лидер говорил о том, что США будут «мочить» Россию, однако на деле предоставил возможность, чтобы СПГ стояли пустыми, «весь газ ушел в Китай, а Россия заняла рынок Европы». «В итоге дали немцам, чтобы немецкая экономика развивалась, заключив с ними меморандум, для того, чтобы немцы не вышли с НАТО», — отметил Стариков.

Он подчеркнул, что ранее немецкая сторона заявляла о необходимости вывода ядерного оружия с американской авиабазы Рамштайн в ФРГ, однако сейчас позиция изменилась в более мягкую сторону.

Также Стариков добавил, что Украину намерены превратить в «серую зону», что в современной военной науке означает территорию, на которой будут проходить боевые действия.

28 ноября стало известно, что Германия призвала США отказаться от санкций против «Северного потока-2». Немецкая сторона подчеркнула, что газопровод не несет угрозы Украине, так как через ее территорию продолжается транзит российского газа в Европу. При этом правительство подчеркнуло, что позиция по этому проекту не влияет на политику Берлина в отношении России.