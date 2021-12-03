В Германии сочли неразумными санкции США против «Северного потока-2»

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг в беседе с изданием Spiegel сочла неразумной подготовку новых санкций США против «Северного потока-2». По ее мнению, газопровод не имеет отношения к вопросам внешней политики.

Глава одного из регионов ФРГ добавила, что сбита с толку вновь поднятой темой ограничений со стороны Конгресса в свете того, что правительство Германии достигло соглашения с американскими властями о том, что новых санкций против немецких компаний не будет.

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«Разрешения для трубопровода получены правовым путем. Не может быть, чтобы между друзьями были угрозы санкциями. Это абсолютно неразумно, и я очень надеюсь, что эти попытки оспорить соглашение между федеральным правительством и правительством США прекратятся», — подчеркнула Швезиг.

Она добавила, что не следует смешивать строительство «Северного потока-2» с внешнеполитическими вопросами, и заключила, что правительство земли Мекленбург — Передняя Померания поддерживает этот проект, поскольку он необходим.

1 декабря стало известно, что члены фракции Демократической партии Сената Конгресса США согласились рассмотреть пакет поправок к проекту оборонного бюджета страны, который предполагает санкции за участие в сертификации газопровода «Северный поток-2».

