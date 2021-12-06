Тарпищев вошел в пятерку выигрывавших Кубок Дэвиса минимум трижды капитанов

Глава ФТР Тарпищев стал пятым капитаном в мире, выигрывавшим Кубок Дэвиса минимум три раза

Президент Федерации тенниса России (ФТР) и капитан национальной сборной Шамиль Тарпищев стал пятым капитаном в истории, выигрывавшим Кубок Дэвиса минимум три раза. Об этом сообщает канал Russia Today.

«Это великий год в истории российского тенниса. Выиграть два турнира и лучше всех выступить на Олимпиаде — такого никому не удавалось», — заявил капитан сборной.

Игра прошла ранее в воскресенье, 5 декабря. Российский спортсмен Даниил Медведев победил в двух сетах со счетом 7:6, 6:2. В первом поединке Андрей Рублев также в двух партиях взял верх над Борно Гойо.

Победа в Кубке Дэвиса стала для сборной России третьей в истории. Последний раз команда побеждала в турнире в 2006 году. Еще один раз россияне брали титул в 2002-м. Тарпищев также выводил сборную в финал в 1994, 1995 и 2007 годах.

Кубок Дэвиса — самый престижный командный теннисный турнир. Проводится ежегодно с 1900-го года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).