Полпред Путина оценил возможность сдачи Курил в аренду

Полпред президента Трутнев: разговора о сдаче Курильских островов в аренду быть не может

Никакого разговора о том, чтобы сдать Курильские острова в аренду, быть не может. Таким образом возможность подобного развития событий оценил полпред президента России Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, передает РИА Новости.

Как подчеркнул Трутнев, Курилы были и будут территорией России. «Принято решение о том, что земельные участки под реализацию инвестиционных проектов на Курильских островах будут распределяться под контролем правительственной комиссии», — пояснил он.

Ранее в декабре губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что датская компания Copenhagen Offshore Partners, которая занимается инвестициями в возобновляемые источники энергии, планирует арендовать остров Шумшу, входящий в северную группу Курил. По словам главы региона, компания хотела бы заняться производством на острове водорода с помощью энергии ветра. При этом Лимаренко отмечал, что в настоящее время уверенность в том, что проект будет реализован, нет, однако руководство страны в курсе ведущихся переговоров.

Позже пресс-секретарь губернатора Светлана Литвинова уточнила, что речи о том, что датчане арендуют остров целиком, не идет. По ее словам, обсуждается возможность использования под проект только части территории Шумшу.