Тренер Макгрегора назвал желаемого соперника для ирландца

Тренер бойца UFC Конора Макгрегора: третий бой с Нэйтом Диасом — это заманчиво

Тренер ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора Джон Кавана назвал желаемых соперников для первой схватки спортсмена после возвращения. Его цитирует MMA Fighting.

Наставник Макгрегора признался, что считает заманчивым третий поединок против американца Нэйта Диаса. «Этот бой наводит на меня страх. Этот парень прет напролом и ему плевать — драться по три или по пять раундов. Поэтому это крайне интересно», — убежден Кавана. Он также отметил, что ему был бы интересен поединок Макгрегора и американца Тони Фергюсона.

Макгрегор получил травму в схватке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с Дастином Порье. Ирландец продолжает восстанавливаться после перелома ноги. Ожидается, что он вернется к выступлениям весной 2022-го. Желание подраться с экс-чемпионом UFC выражали Майкл Чэндлер, Макс Холлоуэй, а также Хамзат Чимаев.

Макгрегор дважды дрался с Диасом. Американец стал первым, кто нанес ирландцу поражение в рамках UFC.

