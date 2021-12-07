Россиянин Непомнящий проиграл в девятой партии матча в финале ЧМ по шахматам

Ян Непомнящий уступил Карлсену в девятой партии матча в финале чемпионата мира по шахматам

Российский шахматист Ян Непомнящий потерпел поражение в девятой партии матча за звание чемпиона мира (ЧМ) в Дубае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин уступил норвежцу Магнусу Карлсену. Непомнящий сыграл белыми фигурами. После девяти партий счет 6:3 в пользу норвежского гроссмейстера.

Непомнящий терпит второе поражение подряд в рамках противостояния с Карлсеном. Ранее стало известно, что порноактриса MihaNika69 обратилась к россиянину, пообещав тому «стать его королевой на ночь» в случае успеха в матче с Карлсеном.

Матч состоит из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определен, шахматисты играют тай-брейк. Для завоевания титула спортсмену нужно набрать 7,5 балла. Ничья оценивается в 0,5 балла, а победа — в одно очко.

Непомнящий играет за титул чемпиона мира впервые в карьере. Карлсен является действующим обладателем мировой шахматной короны.