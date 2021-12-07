Цены на газ в Европе выросли почти на 8 процентов

Цены на газ в Европе выросли на 7,87 процента, до 1149 долларов (почти 1 тысяча евро), в ходе торгов во вторник, 7 декабря, свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость январских фьючерсов на нидерландском хабе TTF подскочила на новостях о возможных санкциях США против России в случае вторжения на Украину, пишет Bloomberg. Объем закупок вырос на 7,6 процента. Инвесторы опасаются, что нарастание напряженности между Москвой и Западом снизит поставки газа из России. «Европейский газовый рынок снова во власти геополитики, поскольку опасения из-за вторжения России на Украину увеличивают вероятность введения новых санкций в отношении Москвы», — заявил глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен.

Эксперты считают, что цены на газ сохранятся высокими всю зиму из-за низких запасов газа в Европе за более чем 10 лет. Накануне «Газпром» сообщил, что Европа уже отобрала из подземных хранилищ около четверти газа, закачанного в этом году.

На прошлой неделе немецкое издание Bild опубликовало схему, на которой изображен якобы план вторжения России на территорию Украины в начале 2022 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию пропагандой, замешенной на идеологии.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что в случае российского вторжения на Украину американские политики подготовят «чертовски агрессивный пакет санкций», предусматривающий, среди прочего, отключение России от международной платежной системы SWIFT. Сенатор Владимир Джабаров исключил применение этой меры из-за глубокой интегрированности России в мировую экономику.