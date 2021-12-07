В Госдуме назвали последствия решения США о дипломатическом бойкоте Олимпиады

Николай Валуев о дипломатическом бойкоте США Игр в Пекине: теперь кто-то еще объявит

Дипломатический бойкот зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине могут объявить новые страны. О таких последствиях решения США не отправлять на Игры официальных лиц рассказал бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев, слова которого приводит Sport24.

Он также отметил, что американцы смешивают спорт с политикой, что характеризует их не с лучшей стороны. «Они хотят посмотреть, кто с ними заодно. Но это всего лишь одна из причин такого поступка», — подчеркнул Валуев. Депутат назвал спорт дубиной для решения политических вопросов.

Ранее во вторник, 7 декабря, дипломатический бойкот США прокомментировали в Международном олимпийском комитете (МОК). Там отметили, что уважают решение американцев.

Об отказе США отправлять на Игры официальных лиц стало известно 6 декабря. Олимпиады в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля следующего года.