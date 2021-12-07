Прокуратура взяла под контроль расследование дела о стрельбе в московском МФЦ

Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела о стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, возбужденное по факту убийства двух и более лиц и незаконном обороте оружия уголовное дело находится под контролем у заместителя окружного прокурора и исполняющего обязанности Кузьминского межрайонного прокурора.

Ранее 7 декабря стало известно, что при стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли сотрудница центра и посетитель. Стрельбу, согласно данным источника Telegram-канала «112», открыл 45-летний Сергей Глазов. Этому предшествовал конфликт из-за защитной маски после просьбы охранника надеть ее. Cледственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело.