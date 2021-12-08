Британские министры отказались присутствовать на Олимпиаде в Пекине

Британские министры отказались от присутствия на Олимпиаде в Пекине в 2022 году в знак протеста против нарушения прав человека в Китае. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Sky News.

Тем не менее, по словам политика, Британия не поддерживает идею спортивного бойкота. «Фактически речь идет о дипломатическом бойкоте», — подчеркнул премьер.

Первыми с призывом бойкотировать Олимпиаду в КНР выступили в США. Спикер палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси призвала международное сообщество бойкотировать игры из-за геноцида уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). 6 декабря стало известно, что администрация президента США Джо Байдена объявит дипломатический бойкот мероприятия. 8 декабря к бойкоту присоединилась Австралия. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

В начале марта аналитический центр Newlines Institute заявил, что китайские власти нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синцзьянь-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением.

6 октября бывший детектив полиции КНР, бежавший в Европу, рассказал, как китайские власти пытают заключенных уйгуров-мусульман, пытаясь добыть признательные показания. По словам полицейского, задержанных избивают, пытают электричеством и подвергают групповому изнасилованию, чтобы те брали на себя вину за терроризм.