Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае

Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Белый дом заявил, что руководство США не поедет на Олимпиаду, которая пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Американским спортсменам разрешили самим принимать решение об участии в Играх.

После Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал заявление США об отказе американского руководства посещать Олимпиаду. Представители организации уточнили, что уважительно относятся к решению Вашингтона. В МОК объяснили, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — личное дело каждой страны. В вопросе дипломатического бойкота Олимпиады МОК решил сохранять политический нейтралитет.

